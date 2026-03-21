Le SHC La Chaux-de-Fonds surclassé en Valais

Le club de La Charrière a manqué ses débuts en quart de finale des play-off de Ligue A de streethockey ...
Le SHC La Chaux-de-Fonds surclassé en Valais

Le club de La Charrière a manqué ses débuts en quart de finale des play-off de Ligue A de streethockey. Le SHCC a été très lourdement battu 14-1 par Sierre lors de l’acte I de cette série et se retrouve déjà dos au mur.

Le SHC La Chaux-de-Fonds est mal embarqué dans son quart de finale des play-off. (Photo : B. Pfaff): Le SHC La Chaux-de-Fonds est mal embarqué dans son quart de finale des play-off. (Photo : B. Pfaff):

Le SHC La Chaux-de-Fonds tombe d’entrée. La formation de la Métropole horlogère a subi la loi de Sierre 14-1 samedi après-midi lors de l’acte I des quarts de finale des play-off de Ligue A de streethockey. Face au deuxième de la saison régulière, l’équipe de La Charrière n’a pas réussi à déjouer les pronostics. La formation du capitaine Gregory Ferrington était déjà menée 6-0 à la mi-match sur le terrain valaisan.

Après ce revers, le SHCC se retrouve mené 1-0 dans cette série au meilleur des trois matches. Il devra donc obligatoirement s’imposer dimanche sur son terrain de La Charrière dès 14h pour conserver l’espoir d’une qualification en demi-finale. /gjo


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