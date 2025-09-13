Inès Berger au pied du podium

L’athlète de Cormondrèche a pris la 4e place des championnats de Suisse de course d’orientation ...
Inès Berger au pied du podium

L’athlète de Cormondrèche a pris la 4e place des championnats de Suisse de course d’orientation en moyenne distance samedi à Stammerberg.

Inès Berger a manqué le podium pour seulement 15 secondes samedi aux championnats de Suisse.  (Photo d'archives : Eszter Kocsik) Inès Berger a manqué le podium pour seulement 15 secondes samedi aux championnats de Suisse.  (Photo d'archives : Eszter Kocsik)

Inès Berger frôle la médaille. La Neuchâteloise a terminé au 4e rang de l’épreuve de moyenne distance des championnats de Suisse de course d’orientation samedi à Stammerberg dans le canton de Zurich. L’athlète de Cormondrèche a terminé le parcours de 4,2 kilomètres composé de 13 postes en 33’10’’. Elle concède 4’03’’ a la gagnante Simona Aebersold. Il n’a en revanche pas manqué grand-chose pour qu’Inès Berger se hisse sur le podium. Elle termine en effet à seulement 15 petites secondes de Sanna Hotz, troisième samedi. /gjo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un top-30 pour Bastien Lambercier

Un top-30 pour Bastien Lambercier

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 20:04

Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA

Crouser titré une 3e fois au poids, le 4x400 mixte aux USA

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 16:15

Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m

Kishane Thompson impressionne en séries du 100 m

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 14:43

Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

Autres sports    Actualisé le 13.09.2025 - 14:27

Articles les plus lus