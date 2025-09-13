Inès Berger frôle la médaille. La Neuchâteloise a terminé au 4e rang de l’épreuve de moyenne distance des championnats de Suisse de course d’orientation samedi à Stammerberg dans le canton de Zurich. L’athlète de Cormondrèche a terminé le parcours de 4,2 kilomètres composé de 13 postes en 33’10’’. Elle concède 4’03’’ a la gagnante Simona Aebersold. Il n’a en revanche pas manqué grand-chose pour qu’Inès Berger se hisse sur le podium. Elle termine en effet à seulement 15 petites secondes de Sanna Hotz, troisième samedi. /gjo
Inès Berger au pied du podium
L’athlète de Cormondrèche a pris la 4e place des championnats de Suisse de course d’orientation ...
RTN
