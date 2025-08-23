La course d’orientation se fête à La Chaux-du-Milieu

Coupe Suisse des jeunes ou courses populaires, de nombreuses compétitions sont organisées ce week-end à La Chaux-du-Milieu. Ils étaient plus de 700 samedi à s’élancer sur l’un des parcours proposés par l’Association neuchâteloise de course d’orientation.
Cartes, balises et boussoles, la course d’orientation est à la fête ce week-end à la Chaux-du-Milieu. Ils étaient environ 750 orienteurs de tous niveaux et de tous âges dans les forêts et pâturages entourant la commune lors d’une manifestation organisée par l’association neuchâteloise de course d’orientation. Au programme, des initiations, des épreuves populaires et les relais de la Coupe suisse des jeunes. En clair, il y en avait pour tous les goûts. « C’est une fête de la course d’orientation. Surtout pour les jeunes, mais aussi pour les anciens qui retrouvent le plaisir de courir en pleine nature », explique David Hamel, responsable de course.
David Hamel : « On n’avait plus couru sur cette carte depuis 1989 ».
Il n’y a pas d’âge
Pour les organisateurs, il a fallu trouver un parcours qui respectait certains critères : « il faut un parcours simple pour les jeunes, pas qu’ils se perdent en forêt par exemple. Et à l’inverse, si c’est trop facile pour des orienteurs expérimentés, ils s’embêtent », note Alain Berger, traceur sur ces compétitions. L’ancien champion du monde de relais note d’ailleurs qu’il n’y a pas forcément d’âge pour ce lancer en course d’orientation : « On peut commencer vers six ou huit ans et les coureurs les plus âgés ont 85 ans ou plus. »
Alain Berger : « Contrairement à d’autres sports, il y a des catégories pour tous les âges ».
Une tradition neuchâteloise
Si ces épreuves ont réuni plusieurs centaines de participants ce samedi, ce n’est pas un hasard. D’abord, la Coupe Suisse des jeunes reste un événement presque incontournable pour les orienteurs en herbe. Mais, il faut aussi ajouter que ce sport est une véritable tradition dans le canton de Neuchâtel. « Depuis les années 70, on a toujours eu un membre du cadre national qui était Neuchâtelois », souligne Alain Berger.
Alain Berger : « Dans le canton de Neuchâtel, on a une tradition, une structure et des entraîneurs. Ça amène du monde ».
Dimanche à La Chaux-du-Milieu, place aux compétitions individuelles pour la Coupe de Suisse des jeunes. Des départs populaires sont aussi prévus. Là encore, plus de 700 participants sont d’ores et déjà attendus, selon les organisateurs. /gjo