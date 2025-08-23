La course d’orientation se fête à La Chaux-du-Milieu

Cartes, balises et boussoles, la course d’orientation est à la fête ce week-end à la Chaux-du-Milieu. Ils étaient environ 750 orienteurs de tous niveaux et de tous âges dans les forêts et pâturages entourant la commune lors d’une manifestation organisée par l’association neuchâteloise de course d’orientation. Au programme, des initiations, des épreuves populaires et les relais de la Coupe suisse des jeunes. En clair, il y en avait pour tous les goûts. « C’est une fête de la course d’orientation. Surtout pour les jeunes, mais aussi pour les anciens qui retrouvent le plaisir de courir en pleine nature », explique David Hamel, responsable de course.