Belle performance pour Inès Berger en Suède

Un top-10 en Coupe du monde pour Inès Berger. La spécialiste de course d’orientation a pris la huitième place de l’épreuve du relais dimanche à Idre Fjäll, en Suède. Accompagnée de Sofie Bachmann et Sanna Hotz, l’athlète de Corcelles-Cormondrèche s’est élancée en premier. Elle a réalisé une performance solide, terminant les 13 postes et les 5 kilomètres du parcours en 32’22’’ et donnant le témoin en sixième position. Au final, le trio termine en 1h45’51’’, à près de 10 minutes de l’équipe gagnante, un autre trio helvétique composé de Simona Aebersold, Paula Gross et Natalia Gemperle.

À noter que samedi, Inès Berger était également en lice en individuel. Elle a dû se contenter de la 60e place, à plus de vingt minutes de la Suédoise, Tove Alexandersson. /gjo