Loïc Berger est vice-champion du monde

Quelle performance pour Loïc Berger ! Le Neuchâtelois est devenu vice-champion du monde junior de course d’orientation en moyenne distance mercredi après-midi. À Trentino en Italie, le jeune homme de 19 ans a même longtemps mené le classement avec son chrono de 27’07’’. Mais il a finalement été devancé par le Hongrois Marton Csoboth, vainqueur indiscutable en 25’52’’. Déjà triple médaillé l’an dernier, Loïc Berger ajoute ainsi une ligne à son palmarès. Et ce n’est peut-être pas fini puisque le Neuchâtelois disputera encore l’épreuve du relais en forêt ce jeudi, dont il est le tenant du titre. Une dernière compétition lors de laquelle l’athlète de Cormondrèche vise une nouvelle breloque, comme il nous l’expliquait avant ce rendez-vous international. Le premier départ de cette ultime épreuve des championnats du monde juniors de course d’orientation sera donné à 9h. /gjo