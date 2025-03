Le SHCC subit la loi d’Oberwil

Le SHCC a vécu un après-midi cauchemardesque samedi. Le club de streethockey de La Chaux-de-Fonds s’est incliné sèchement 11-0 contre Oberwil Rebells lors du premier acte des quarts de finale des play-off de Ligue A. Les joueurs de la Charrière ont résisté pendant exactement 14 minutes et six secondes avant d’encaisser le premier but. Par la suite, la rencontre a tourné au vinaigre pour les streethockeyeurs de la Métropole horlogère, qui ont vu le score s’alourdir au fil des minutes. Finalement, Oberwil a inscrit un total de onze réussites.

Un tel résultat n’augure rien de bon pour le SHCC dans ce quart de finale des play-offs. L’acte II aura lieu le 5 avril à 14h00 à La Chaux-de-Fonds. /yca