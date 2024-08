Une grande première pour Inès Berger

Elle n’entend pas perdre le nord, même aux côtés des meilleures. Inès Berger participe dès vendredi et jusqu’à mardi aux championnats d’Europe de course d’orientation en Hongrie. Une grande première dans la catégorie élites pour l’habitante de Cormondrèche âgée de 20 ans. La jeune Neuchâteloise prendra part aux épreuves individuelles de moyenne et longue distances ainsi que celle en relais par équipes.

Inès Berger se déclare très motivée, mais garde les pieds sur terre. « Je sais que je suis encore trop jeune pour jouer les médailles. Je suis là pour emmagasiner le plus d’expérience possible. C’est extrêmement rare, voire quasiment impossible, que des jeunes en première année arrivent et fassent des médailles. »