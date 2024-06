Belle progression pour Inès Berger

Inès Berger se rapproche des meilleures. La Neuchâteloise a décroché un top-30 samedi à Gênes, lors de l’épreuve de sprint de cette manche de Coupe du monde de course d’orientation. Une semaine après ses débuts dans l’élite à Olten et une 89e place, Inès Berger s’est classée 29e sur le parcours italien. Elle termine à un peu plus de deux minutes de la lauréate du jour helvétique, Simona Aerbersold. Les Suissesses ont d’ailleurs signé un nouveau doublé puisque Natalia Gemperle a pris la 2e place samedi. /gjo