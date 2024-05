Inès Berger en pleine confiance pour la Coupe du monde

L’épreuve qu’elle attend le plus, c’est celle de ce samedi. « C’est des épreuves un peu plus courtes et explosives, assez fun, comme c’est des départs en masse » explique la Neuchâteloise. L’aspect tactique est donc plus important, alors que « normalement c’est surtout mental, technique et physique. »





Une Coupe de monde en Suisse

Inès Berger se réjouit aussi de concourir à Olten. « Je sais que c’est ce que j’ai entrainé toute ma vie, c’est un type de ville que je connais », précise la Neuchâteloise. Sans compter le soutien du public de la maison.