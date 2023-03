Le SHCC gagne en prolongations

Un bon départ pour le Streethockey club La Chaux-de-Fonds en quart de finale des play-off de Ligue A. Les Abeilles ont pris le meilleur 3-2 après prolongations sur les Bulldozers de Kernenried-Zauggenried samedi à La Charrière.

Cette rencontre avait pourtant très mal commencé vu que les Chaux-de-Fonniers étaient menés 2-0 à la fin du premier tiers-temps. Pire, malgré la réduction du score par Manuel Mballa à la 37e minute de jeu, le SHCC s'acheminait vers une défaite à une minute du terme de la rencontre. Mais, alors que l'horloge affichait 59'38'', Manuel Mballa a de nouveau fait parler la poudre pour égaliser et envoyer les siens en prolongations. Le SHCC avec le vent dans le dos n'a pas laissé passer l'occasion et c'est Scott Rohrbach qui a scellé l'issue du match avec un but à la 64e minute de jeu.



La prochaine rencontre de cette série au meilleur des trois matches est agendée samedi 1er avril dès 14h à Kernenried.