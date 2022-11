Bilan mitigé pour Pascal Buchs. Le spécialiste de course d’orientation a pris la 33e place de l’épreuve « Up and Down » des championnats du monde de trail dimanche à Chiang Mai en Thaïlande. Le Neuchâtelois a bouclé les 11,2 kilomètres du parcours en 45’08’’. Il concède plus de cinq minutes au vainqueur ougandais de cette course, Samuel Kibet. Pascal Buchs n’a donc pas réussi à améliorer son 26e rang obtenu vendredi lors de l’épreuve « Uphill ». /gjo