Le SHCC éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Le SHCC manque de peu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse de streethockey. Samedi après-midi à domicile, les joueurs des Montagnes neuchâteloises se sont inclinés 4-3 après prolongations contre Oberwil Rebells, un club également pensionnaire de Ligue A.





Un match à rebondissements

La partie a mal débuté pour les Chaux-de-Fonniers qui étaient menés 2-0 après seulement deux minutes de jeu. La réaction des Abeilles n’a pas tardé puisqu'ils ont marqué le 2-1 sur une réussite de Vasco Rodriguez Soares (13e). En début de deuxième tiers-temps, les coéquipiers de Gregroy Ferrington ont recollé au score grâce à Manuel Mballa (21e) et ont même mené 3-2 avec le but de Patrick Gerber (42e). Mais les Zougois sont revenus à la toute fin de la rencontre (59e) ce qui a donné lieu à des prolongations. Le SHCC a finalement craqué et quitte la Coupe de Suisse.

A noter encore que ce match aurait dû se dérouler en décembre dernier mais avait été reporté en raison de la neige sur le terrain chaux-de-fonnier. /mad