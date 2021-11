La série de défaites continue pour le BCC

La spirale négative continue pour le BC La Chaux-de-Fonds. Les joueurs de la Métropole horlogère ont perdu 5-3 contre Brigue dimanche après-midi. Dans cette rencontre des interclubs de ligue A de badminton, seule Anna Mikhalkova a remporté son simple sur le score de 11-9, 11-3, 9-11, 12-14 et 11-7. Les deux autres points ont été glanés par les doubles mixtes et messieurs. Le joueur du BCC Gilles Tripet a pris part aux deux matches, il était aux côtés de Maxime Pierrehumbert et de Lucie Amiget.

Avec ce nouveau revers, les Chaux-de-Fonnies stagnent en bas de classement. /mad