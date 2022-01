Le BC La Chaux-de-Fonds battu par Zurich

Le week-end se finit en queue de poisson pour le BC La Chaux-de-Fonds. Après avoir partagé l’enjeu 4-4 samedi contre Union Tafers-Fribourg, les badistes de la Métropole horlogère ont buté 5-3 sur Zurich dimanche en interclubs de Ligue A.

Dans cette rencontre, Lucie Amiguet a remporté son simple face à Indira Dickhäuser 11-8, 10-12, 11-6 et 11-6. Maxime Pierrehumbert a lui aussi apporté un point à l’équipe. Il a gagné contre Soen Rimmer 11-8, 11-9, 9-11 et 11-9. Le troisième point a été glané par le double messieurs. Gilles Tripet et Mathias Bonny sont venus à bout de Ditlev Jaeger-Holm et Yul Schmid en cinq manches. En détail, 11-9, 13-11, 4-11, 11-9 et 11-9.

Au classement, le BC La Chaux-de-Fonds reste au 8e et avant-dernier rang.

La prochaine rencontre des joueurs des Montagnes neuchâteloises se tiendra le 12 février prochain contre BC Uzwil./mad