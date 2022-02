Premier succès de l’année pour le BC La Chaux-de-Fonds

Le BC La Chaux-de-Fonds retrouve le sourire. Après une défaite et un match nul concédés en janvier, les badistes de la Métropole horlogère ont dominé Lausanne 6-2 samedi en interclubs de Ligue A et empochent ainsi leur premier succès de l’année.

Ce duel a rapidement tourné en faveur des Chaux-de-Fonniers. Loris et Maxime Pierrehumbert ont remporté leurs matches de simple. Mathias Bonny s’est imposé en simple et en double mixte aux côtés de Nikita Khakimov. Cette dernière a également cueilli une victoire en double féminin avec Lucie Amiguet. Enfin, la paire constituée de Gilles Tripet et Stiliyan Makarski a ramené le dernier point au BCC au bout du cinquième set.

Malgré ce succès, le BC La Chaux-de-Fonds reste au huitième et avant-dernier rang mais compte désormais trois unités d'avance sur la lanterne rouge, le BV Saint-Gall-Appenzell.

Prochaine rencontre pour Mathias Bonny et ses coéquipiers ce dimanche face au leader du classement, le BC Uzwil. /gjo