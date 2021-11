Le SHC La Chaux-de-Fonds déroule

Le SHC La Chaux-de-Fonds est en pleine bourre. Les joueurs des Montagnes neuchâteloises ont gagné 7-3 contre Belp samedi en Ligue A de streethockey. A domicile face à la lanterne rouge, les Abeilles ont ouvert le score à la 4e minute grâce à une réussite de Jakub Haisman avant de se faire rejoindre quelques minutes plus tard. Les Chaux-de-Fonniers étaient même menés 3-1 à l’entame du deuxième tiers-temps. Mais ils ont vite repris le dessus et tué le match en marquant les six buts finaux entre la 22e et la 37e minute. Des réussites de Scott Rohrbach, Antoine Grandjean, Benoît Fleury (2x), Jonas Tschanz et Jakub Haisman.





Cette victoire permet au SHCC de poursuivre sur sa lancée positive avec trois succès d’affilée, mais surtout, de remonter à la deuxième place du classement avec 18 points. Un rang certes provisoire, puisque les Chaux-de-Fonniers comptent des matches en plus sur leurs adversaires. La prochaine rencontre pour les Abeilles est agendée en février 2022 contre Gals. /mad