Le BC La Chaux-de-Fonds goûte enfin à la victoire

Le BC La Chaux-de-Fonds remporte le duel des cancres. Opposé à l’avant-dernier Saint-Gall-Appenzel dimanche après-midi à la salle des Crêtets, les Abeilles ont signé leur première victoire de la saison en Ligue A de badminton. Gilles Tripet et ses coéquipiers ont dominé les Alémaniques 5-3.





Un succès construit sur le double

La victoire du BCC porte le sceau du travail à deux. Sur quatre doubles disputés dimanche, le BCC en a remporté trois. Chez les hommes, c’est la paire composée de Milan Ludik et Mathias Bonny ainsi que celle formée par Gilles Tripet et Noé Varrin qui sont sorties victorieuses tandis que les femmes ont pu compter sur Lucie Amiguet et Anna Mikhalkova. Au classement, le BC La Chaux-de-Fonds cède la dernière place à son adversaire du jour. /dpi