Streethockey : La Chaux-de-Fonds se relance

Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds a réalisé une bonne opération samedi dans le cadre du championnat de Ligue A. Les joueurs de Grégory Ferrington ont disposé du SHC Granges-Limpachtal 5-3 à la suite des buts de Jakub Heismann, Antoine Grandjean, Grégory Ferrington et Vasco Rodrigues Soares par deux fois. Les Chaux-de-Fonniers ont fait la différence après la pause comme l’indique le détail des quarts temps : 1-0 1-2 3-1 0-0.

Au classement, le Streethockey club La Chaux-de-Fonds réalise une bonne opération. Il revient à la hauteur de son adversaire à égalité de points à la 2e place, avec il est vrai deux matches en plus. Et par rapport au leader, Sierre, le SHCC compte trois points de retard et un match en plus. /mne