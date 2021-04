Le BCC termine sur un nul

Le Badminton club La Chaux-de-Fonds ne gagnera pas pour sa dernière sortie de la saison. Privé du Bulgare Dimitar Yanakiev (blessé) et de Sabrina Jaquet, le BCC a partagé l’enjeu avec Saint-Gall-Appenzell 4-4 en Ligue A. Ce résultat permet aux Chaux-de-Fonniers d’éviter pour l’heure la 8e et dernière place, occupée par Lausanne, mais qui a un match de moins. Malgré tout, l’équipe du capitaine Gilles Tripet conserve sa place dans l'élite car la Fédération suisse de badminton a décidé d’annuler toutes les relégations en raison d’un championnat raccourci à cause de la pandémie de Covid-19.





Noé Varrin puissance deux

Le Jurassien, prêté par le BC Neuchâtel, a remporté en compagnie de Mathias Bonny le double en quatre sets (11-7, 9-11, 11-0, 11-6) avant de remettre le couvert en simple en s’imposant en trois sets (12-10,11-7, 11-7). Cette prestation a grandement permis au BCC de na pas rentrer bredouille. L’équipe du capitaine Gilles Tripet boucle donc cette saison raccourcie et inédite sans participer aux play-off, une saison également synonyme de clap de fin pour Sabrina Jaquet qui aura disputé 13 saisons au sein de la formation chaux-de-fonnière. /dpi