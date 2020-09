Bon départ pour le Streethockey club

La saison de streethockey a pris son envol ce samedi. En Ligue A, le SHC La Chaux-de-Fonds disputait son premier match de l’exercice à domicile, sur son terrain de La Charrière. Il a disposé des Bernois du SV Gals par 7-3. Ce résultat est un brin trompeur. Les Chaux-de-Fonniers ont peiné avant de faire réellement la différence dans l’ultime période.

Et pourtant, ils menaient 3-0 après 21 minutes de jeu à la suite des réussites de Vasco Rodrigues Soares, Antoine Grandjean et Scott Rohrbach. Mais les Bernois se sont accrochés et ils ont réussi à égaliser à trois partout à l’entame du dernier tiers.

Le SHCC s’est alors réveillé en inscrivant quatre buts en l’espace de dix minutes (48e- 58e) par Jakub Haisman, Cyril Robert et Sven Boiteux par deux fois. /mne