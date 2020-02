Week-end réussi pour le BCC

Belle performance du Badminton Club La Chaux-de-Fonds. Après leur victoire samedi contre Lausanne, les badistes de la Métropole horlogère se sont à nouveau imposés dimanche en interclub de Ligue A. Le BCC a battu Yverdon 6-2. Les points chaux-de-fonnniers ont été rapportés en simple par Dimitar Yanakiev et Sabrina Jaquet. Et c’est en double que le BCC a fait la différence. Les paires masculines composées de Mathias Bonny et Dimitar Makarski, et de Gilles Tripet et Stiliyan Makarski se sont imposées. Tout comme le duo féminin de Sabrina Jaquet et Diana Makarska et le double mixte avec Stiliyan Makarski et Diana Makarska.