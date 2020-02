Bon début de week-end pour le BCC

Le week-end commence bien pour le Badminton Club La Chaux-de-Fonds en interclubs de Ligue A. Le BCC a remporté sa rencontre face à Lausanne 5-3 samedi aux Crétêts.

Les points du côté du BCC ont été remportés en simple par Mathias Bonny et Sabrina Jaquet et en double par la paire formée de Gilles Tripet et Stiliyan Makarski, de Dimitar Yanakiev et Mathias Bonny et par Diana Makarska et Stiliyan Makarski.

Les Chaux-de-Fonniers empochent donc trois points, ce qui leur permet de grimper de la 5e à la 3e place au classement. Mais ils devront réitérer leur bonne performance dimanche à Yverdon à 13 heures pour se rassurer, car le classement de ligue A est très serré à trois rencontres du terme de la saison régulière. /lyg