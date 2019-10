Le SHC La Chaux-de-Fonds gagne son premier match de la saison en Ligue A. Les streethockeyeurs de la Métropole horlogère ont maîtrisé leur match et dominé le SHC Granges-Limpachtal 4-0 samedi à domicile. Les réussites sont signées Scott Rohrbach par deux fois, Patrick Gerber et Tiago Rodrigues Soares.

C’est la première victoire du SHCC cette saison après quatre matches. Elle leur permet de quitter la place de lanterne rouge et de prendre le 6e rang. /lyg