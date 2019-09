Pascal Buchs treizième

L’Association neuchâteloise de course d’orientation a récolté neuf médailles lors des championnats de Suisse de longue distance, dimanche à Beringen, dans le canton de Schaffhouse.

Mais en valeur intrinsèque, il faut peut-être déjà signaler la performance de Pascal Buchs en élites. Le jeune vaudruzien a terminé treizième d’une course remportée par Daniel Hubmann, multiple champion du monde. Il visait le top 10. Il a manqué son objectif de peu

Pour le reste, les orienteurs neuchâtelois ont fêté trois titres nationaux par Stéphane Lauenstein (hommes 40 ans), Aline Higgli (dames 16 ans) et Anaïs Cattin (dames A). Justine Hamel (D14), Inès Berger (D16), Alain Berger (H40) et Jean-Claude Guyot (H70) se sont parés d’argent. Loïc Berger (H14) et Alain Juan (H65) ont récolté du bronze. /mne