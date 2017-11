Le badminton club La Chaux-de-Fonds renoue avec la victoire. Après trois défaites consécutives, les badistes de la Métropole horlogère ont remporté leur rencontre des interclubs de Ligue nationale A. Ils ont battu Union Fribourg-Tafers 5-3 dimanche après-midi.

Les points pour le BCC ont été apportés par Marius Myhre, Mathias Bonny et Anna Mikhalkova en simple, et par Gilles Tripet/Daniel Nikolov et Tiffany Girona/Gilles Tripet en double. /lyg