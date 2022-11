Odermatt remporte son 5e Super-G à Lake Louise

Marco Odermatt est bien le meilleur skieur de la planète. Le Nidwaldien a enlevé le Super-G de Lake Louise en battant Aleksander Aamodt Kilde de 0''37 et Matthias Mayer de 0''78. Trois courses, deux victoires et une troisième place à dix centièmes de la victoire, Marco Odermatt skie sur un nuage en ce début de saison. Rien de bien surprenant lorsque l'on connaît le talent du Mozart d'Hergiswil. Intouchable en géant, le champion olympique peut aussi se montrer intraitable dans cette discipline qui fait le bonheur des instinctifs.Ce cinquième succès en Super-G, Marco Odermatt l'a construit sur le haut dans le Fishnet et dans le Fall Away. Il a ensuite concédé un peu de temps avant de remettre le turbo dans la partie finale. Grâce à ce 13e succès en Coupe du monde, le voilà solidement en tête du général avec 260 points sur 300 possibles. Et le Cirque blanc peut trembler parce que le prochain week-end de course se passe à Beaver Creek avec une descente, un Super-G et un géant. En 2009, Carlo Janka avait réussi un fantastique triplé. Odermatt peut-il l'imiter?





Chute de Mauro Caviezel

Performance plutôt correcte de Stefan Rogentin qui termine au 9e rang. Niels Hintermann n'a pu faire mieux qu'une 22e place. Ce fut en revanche nettement plus difficile pour le reste des coureurs helvétiques qui ont tous fini hors du top 30. Loïc Meillard a échoué à la 33e place, Gino Caviezel à la 38e, Beat Feuz à la 40e après sa 5e place en descente de la veille et Justin Murisier à la 45e. De retour cette saison, Mauro Caviezel a malheureusement fini dans les filets de protection. Le Grison est sorti à pleine vitesse et on a craint une grave blessure. Mais dès qu'il a pu se mettre debout, les soucis se sont gentiment estompés, même s'il est tout de même redescendu sur une luge. Peu épargné par les pépins physiques, Mauro Caviezel a en plus dû se relever d'une commotion cérébrale qui a affecté sa vision. /ats-ara