Amélie Klopfenstein avec la crème de la relève du ski alpin

Un grand rendez-vous international pour Amélie Klopfenstein. La skieuse de La Neuveville participe aux Mondiaux juniors qui se tiennent à Bansko. Elle s’alignera mardi en géant et mercredi en slalom dans la station bulgare. C’est la deuxième fois que l’athlète de 19 ans prendra part à des mondiaux, après s’être illustrée l’année passée aux Jeux olympiques de la jeunesse où elle avait raflé trois médailles, dont deux en or : « Je me réjouis de participer à ses joutes, ce sont de bonnes expériences et c’est l’occasion de se comparer aux meilleures skieuses du monde de notre âge », explique Amélie Klopfenstein.

La sportive de 19 ans ne s’est pas fixée d’objectif précis pour ce rendez-vous avec les moins de 21 ans : « Le niveau est très élevé. Je vais essayer de faire de mon mieux et on verra. Je ne me mets pas trop de pression par rapport aux attentes extérieures », poursuit-elle.