Les épreuves du Giron jurassien fondent comme neige au soleil. Ses compétitions de ski alpin et de ski de fond sont annulées jusqu’à fin janvier. Il l’annonce ce jeudi dans un communiqué. Cela concerne des événements de la Coupe Didier Cuche, des nordiX games, de la Ragusa Ski Cup et du Viteos Ski Tour à travers l’Arc jurassien. Sur les 15 manifestations au programme, six dont déjà rayées du calendrier. Les rendez-vous prévus en février et mars restent, pour l’heure, à l’agenda. /comm-msc