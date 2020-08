Rémi et Robin ont rechaussé leurs lattes

Ils ont déjà rechaussé leurs lattes depuis un mois : Rémi et Robin Cuche ont repris les entraînements sur neige, à Zermatt et à Saas Fee, en vue de la future saison de ski alpin. Cela peut paraître très tôt. Mais en réalité, tous les compétiteurs se préparent sur glacier dès le mois de juillet. C’est de règle pour être compétitif.

Rémi et Robin n’y échappent pas. Les deux frères de Saules ne visent pas les mêmes objectifs : Rémi Cuche espère participer régulièrement à des manches de la Coupe d’Europe et à terme intégrer les cadres de Swiss-Ski. L’hiver dernier, il avait fait son retour à la compétition à la fin du mois de janvier seulement après s’être déchiré les ligaments croisés au genou. Rémi Cuche s’était immédiatement illustré en décrochant la médaille de bronze de la descente des championnats de Suisse juniors.

Hémiplégique de naissance, Robin Cuche, lui, se prépare en perspective des manches de la Coupe du monde du monde de ski-handicap. Le frère de Rémi visent les podiums.

Pour Rémi et Robin, comme pour tout skieur, le retour sur neige est la bienvenue. Il se situe toujours après une longue et fastidieuse préparation physique de base. Marcel Neuenschwander a rencontré Robin et Rémi Cuche, à Auvernier, en train de transpirer en salle sous les ordres de Florian Lorimier, leur préparateur physique. Ce n’est pas que du plaisir, Rémi Cuche tout d’abord…