La Suisse en or

Le ski suisse fête un nouveau podium aux championnats du monde d’Are. Et c’est même un nouveau titre. Il a conquis la médaille d’or du Team Event mardi après-midi, l’épreuve par équipes. Wendy Holdener, Aline Danioth, Ramon Zenhäusern et Daniel Yule ont dominé l’Autriche en finale. Avant cela, ils ont pris la mesure de la Belgique, de la Suède et de l’Allemagne. Le podium est complété par l’Italie.

Déjà championne olympique l’an dernier, la Suisse connaît donc un nouveau triomphe dans cette discipline. Elle le doit essentiellement à la Schwytzoise Wendy Holdener et au Valaisan Ramon Zenhäusern. Ils n’ont perdu aucun duel mardi en Suède. C’est la 4e médaille de la délégation suisse dans ces championnats du monde de ski alpin. /msc