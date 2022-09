La Suisse en finale A, un duel avec la Belgique pour les JO

La Suisse a terminé 6e et s'est qualifiée pour la finale A de la Coupe des nations à Barcelone. Elle reste ainsi en lice pour une place aux Jeux olympiques.

Sur les 14 nations engagées, huit en le droit de participer à la finale A. Avec huit points, la Suisse s'est classée 6e. Et parmi les concurrents pour le ticket olympique, seule la Belgique a également réussi à se qualifier pour dimanche. Les scores seront remis à zéro et celui qui obtiendra le meilleur classement entre la Suisse et la Belgique décrochera son billet pour les JO de 2024 à Paris.

Edouard Schmitz (Quno), qui participait pour la première fois à la finale, a commis une faute, tandis que Pius Schwizer (Vancouver de Lanlore) a réalisé un sans-faute. Niklaus Rutschi (Cardano) et ses neuf points ont été biffés, alors que Martin Fuchs (Conner Jei) a commis une faute sur le dernier saut.

'Nous avons maintenant atteint notre objectif premier, qui était de nous qualifier pour la finale A, a déclaré le chef d'équipe Michel Sorg. Je suis très satisfait de mes cavaliers et maintenant nous regardons vers l'avant. Pour des raisons tactiques, nous avons ménagé Steve Guerdat avec Venard de Cerisy lors de ce tour, il va remplacer Niklaus Rutschi.'

La Suisse avait manqué sa première chance d'obtenir une place pour les Jeux de Paris lors des championnats du monde de Herning en août. L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas y ont obtenu leur billet. La France est également pré-qualifiée en tant qu'organisateur.

