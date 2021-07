Des ambitions pour Bryan Balsiger aux Jeux olympiques

Il s’agit certainement de la plus grande chance de médaille olympique pour un Neuchâtelois. Bryan Balsiger va participer aux Jeux de Tokyo qui commencent vendredi dans la mégapole japonaise. Le cavalier de Corcelles et sa jument Twentytwo des Biches prendront part avec la Suisse à l’épreuve de saut d’obstacles par équipes les 7 et 8 août. Avec des pointures comme Steve Guerdat, Martin Fuchs et Beat Mändli, Bryan Balsiger peut nourrir de belles ambitions. RTN l’a rencontré avant son départ à Tokyo.