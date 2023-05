Alexandre Balmer sélectionné pour les Championnats d’Europe

Alexandre Balmer ira en Pologne. Le vététiste chaux-de-fonnier a été sélectionné pour s’aligner aux Championnats d’Europe de cross-country à Cracovie. L’annonce a été faite vendredi par Swiss Cycling. Au total, sept femmes et huit hommes ont été retenus pour les courses du 25 juin. L’équipe de l’entraîneur national féminin Edi Telser sera emmenée par les médaillées olympiques Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, ainsi que la gagnante du général de la Coupe du monde Alessandra Keller. Du côté des hommes, les espoirs reposent en particulier sur les épaules du double champion d’Europe Lars Forster, du médaillé de bronze des Mondiaux de l’an dernier Thomas Litscher et du 5e des Mondiaux Marcel Guerrini. /comm-dpi