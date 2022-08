Camille Balanche en sursis pour les mondiaux

Les noms des Neuchâtelois Alexandre Balmer et Camille Balanche y figurent encore. Swiss Cycling a dévoilé ce mercredi la liste définitive des athlètes sélectionnés en vue des championnats du monde de VTT qui se tiendront aux Gets, du 24 au 28 août. Alexandre Balmer avait été retenu pour le cross country des moins de 23 ans. Mais le Chaux-de-Fonnier a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il renonçait à s’aligner en France. Il s’estime imparfaitement remis de sa fracture du bras. Alexandre Balmer préfère se concentrer sur la fin de saison des compétitions sur route.

En descente VTT, la participation de Camille Balanche demeure également très incertaine. La Locloise s’était fracturée la clavicule à l’entraînement. Elle a été opérée lundi 8 août, il y a donc même pas dix jours. Camille Balanche est en pleine phase de rééducation. Elle n’a pas encore dit non aux compétitions des Gets. Elle nous a indiqué mercredi matin par téléphone qu’elle prendra une décision définitive sur son éventuelle participation lundi prochain 22 août. Son objectif prioritaire demeure maintenant de se remettre le plus rapidement possible en vue de défendre sa première place en tête du classement général de la Coupe du monde de descente VTT. /mne