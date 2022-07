Alexandre Balmer ronge son frein

Alexandre Balmer n’a pas encore renoncé aux championnats du monde de VTT. Il espère simplement que sa convalescence et sa remise en forme se passent plus rapidement que prévu. L’ancien champion du monde juniors de cross country doit encore attendre deux semaines avant de pouvoir rouler sur la route. Il ne sait en revanche pas quand il pourra exactement remonter sur son VTT. Après avoir dû faire l’impasse sur trois manches de la Coupe du monde, il est conscient qu’il ne sera pas au sommet de sa condition pour aborder éventuellement les mondiaux des Gets.