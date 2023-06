Streethockey : La Chaux-de-Fonds dans le giron mondial

Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds est représenté en force aux championnats du monde des moins de 16 ans. Aucun junior de la Métropole horlogère ne figure dans la liste des 22 joueurs sélectionnés. En revanche, le staff technique au complet est composé de cinq joueurs de la première équipe du SHCC. Vasco Rodrigues Soares est le coach principal. Il est assisté par Scott Rohrbach et Benoît Fleury. Son frère Tiago Rodrigues Soares est quant à lui chef matériel, alors que Romain Guillet est le team manager. Les joueurs du SHCC se sont engagés bénévolement, mais ils prennent leur tâche à cœur : « On a tout de même 25 enfants avec nous, cela représente un gros travail. Il faut les coacher et essayer de leur apporter quelque chose en plus que dans les clubs », explique Romain Guillet.