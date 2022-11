Pascal Buchs en retrait en Thaïlande

Pascal Buchs loin des médailles. Le Neuchâtelois a terminé au 26e rang de la course « Uphill » des championnats du monde de trail vendredi à Chian Mai en Thaïlande. Le spécialiste de course d’orientation a bouclé les 8,5 kilomètres et 1'065 mètres de dénivelé en 53’15’’. Il concède plus de six minutes au lauréat du jour, le Kényan Patrick Kipngeno, vainqueur en 46’51’’.

Ces Mondiaux de course de montagne ne sont pas terminés pour Pascal Buchs qui disputera encore l’épreuve « Up and Down » dimanche matin. Un parcours de 12 kilomètres avec 450 mètres de dénivelé qui pourrait lui convenir davantage.





Une breloque pour Mathys

Côté féminin, une Suissesse s’est mise en évidence en terminant sur le podium. Quadruple championne d’Europe, la Vaudoise Maude Mathys s’est parée de bronze en terminant le parcours en 56 minutes. Elle termine à 45 secondes de la gagnante américaine Allie McLaughin. /gjo