Fin de saison pour le SHCC

Le SHCC est en vacances. Le streethockey club La Chaux-de-Fonds s’est incliné 3-2 après prolongations vendredi soir à Gals dans l’acte II des quarts de finale de play-off de Ligue A. Joe Gascon avait ouvert le score pour le SHCC. Puis menés 2-1, les Chaux-de-Fonniers ont égalisé à moins de cinq minutes du terme de la rencontre grâce à Manuel Mballa. Ils ont finalement encaissé le but en or après un peu plus d’une minute en prolongations.

Défaits 5-4 le week-end dernier lors du premier duel, les joueurs de la Métropole horlogère perdent ainsi cette série - qui se jouait au meilleur des trois matches - 2-0. /jpp