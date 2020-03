Le BCC se qualifie pour les play-off

Le BC La Chaux-de-Fonds sera en play-off. Les badistes de la Métropole horlogère ont disposé du Team Argovie 5-3 dimanche après-midi lors du dernier match de la saison régulière des interclubs de Ligue A de badminton. Cette victoire permet à la formation emmenée par Sabrina Jaquet de passer devant leur adversaire du jour au classement et de prendre place dans le top 4, synonyme de qualification pour les play-off.

Le BCC devait obligatoirement s’imposer dimanche pour participer aux phases finales du championnat, c’est fait. L’équipe chaux-de-fonnière a construit son succès autour de Sabrina Jaquet, gagnante du simple et du double dames, et de Dimitar Yanakiev, victorieux du simple masculin et du double messieurs lors de ce duel. /gjo