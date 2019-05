Coupe du monde d'orientation à Neuchâtel

L’Association neuchâteloise de course d’orientation se lance dans une nouvelle opération d’envergure. Elle organisera l’an prochain à Neuchâtel les « Swiss 5 Days Orienteering ». Ces cinq jours de course d’orientation se tiendront du 20 au 24 mai 2020 dans la forêt de Chaumont ainsi qu’au cœur de la Ville pour les épreuves de sprint. Le centre névralgique de la manifestation sera concentré à Pierre-à-Bot. Il s’agit en priorité d’un événement populaire, qui va attirer plus de 2'000 orienteurs en provenance de la Suisse et aussi de l’étranger. Une vingtaine de pays sont en général représentés.

Mais ce n’est pas tout. Pour encore mieux marquer son 50e anniversaire, l’ANCO organise parallèlement une étape de la Coupe du monde. Trois courses sont au programme entre le 21 et 24 mai de l’an prochain : une épreuve longue distance, un sprint et relais mixte. Budget total de l’opération : 440'000 francs. Président du comité d’organisation, Alain Juan assure qu’il est déjà couvert. Les retombées économiques, elles, sont évaluées à un million de francs, selon Yann Engel. Mais le directeur de Tourisme neuchâtelois met surtout avant l’impact d’un tel événement en termes d’images pour le canton. D’autant plus que les épreuves de la Coupe du monde feront l’objet d’une retransmission télévisée en direct.

Pour mémoire aussi, l’Association neuchâteloise de course d’orientation n’en est pas à son coup d’essai. Elle avait mis sur pied en 2010, les Championnats du monde masters qui avaient rassemblés près de 5'000 orienteurs. /mne