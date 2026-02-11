Près de 2’500 signatures pour réformer l’école obligatoire neuchâteloise

Près de 2’500 signatures ont été remises ce mercredi aux autorités cantonales pour exiger une réforme du système scolaire neuchâtelois. Dans une pétition, un collectif d’enseignants soutenu par le Syndicat suisse des services publics tire la sonnette d’alarme.

Les signataires demandent des mesures rapides pour adapter l’école obligatoire aux besoins des élèves. Ils dénoncent un système « sous pression », marqué par ce qu’ils qualifient comme un manque de ressources pour accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers.





Des classes jugées trop chargées

Les pétitionnaires pointent une inclusion scolaire qu’ils estiment excessive, sans soutien suffisant. Ils évoquent des effectifs trop élevés, des programmes alourdis et des attentes grandissantes envers l’école.

Ils réclament notamment une baisse du nombre d’élèves par classe, une pondération des effectifs selon les besoins spécifiques ou encore le développement du co-enseignement. Ils attendent désormais une réponse des autorités cantonales : le Grand Conseil sera appelé à se prononcer sur cette pétition. /comm-aju