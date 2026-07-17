Pas besoin d’étincelle pour provoquer le départ d’un feu de forêt

L’assèchement de l’air et du sol dans le canton de Neuchâtel après les périodes de canicule ...
Pas besoin d’étincelle pour provoquer le départ d’un feu de forêt

L’assèchement de l’air et du sol dans le canton de Neuchâtel après les périodes de canicule en sont au point où la proximité, à elle seule, d’une source de chaleur peut déclencher l’inflammation d’éléments combustibles.

Depuis le 25 juin, le Canton de Neuchâtel interdit de faire du feu en forêt ou à proximité. Depuis le 25 juin, le Canton de Neuchâtel interdit de faire du feu en forêt ou à proximité.

Le thermomètre ne devrait plus grimper à des hauteurs vertigineuses ces prochains jours, mais l’assèchement de l’air et du sol après une longue période sans pluies conséquentes reste critique dans le canton de Neuchâtel. Depuis le feu de forêt des Roches de Moron le 24 juin, que les pompiers ont combattu pendant une semaine, une quinzaine d’autres se sont produits dans le canton à des ampleurs diverses. 

Sans établir les causes précises de ces incendies en particulier, le responsable de la défense incendie à l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) Thierry Droxler indique que, selon les statistiques, celles-ci sont « liées à l’activité humaine dans 95% des cas : un feu de barbecue mal éteint ou un mégot jeté, les causes sont diverses, mais elles sont rarement naturelles. » Dans les conditions actuelles, à savoir une « hydrométrie de l’air très, très faible, un sol asséché, une température élevée, il suffit d’une source de chaleur, un véhicule dont le moteur est chaud stationné au bord d'un champ par exemple, pour que le combustible se mette à brûler », prévient Thierry Droxler. 

Entretien avec Thierry Droxler, responsable de la défense incendie à l'ECAP :

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Interdiction absolue de faire du jeu

Le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) mesure régulièrement le taux d’hygrométrie du sol forestier à différentes profondeurs afin d’évaluer la situation et les risques. Depuis le 11 juillet, il est absolument interdit dans le canton de Neuchâtel d'allumer des feux en plein air et d'utiliser des engins pyrotechniques court. /aes-lgn


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