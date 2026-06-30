Le feu est éteint aux Roches-de-Moron

Il a fallu six jours et les grands moyens pour avoir raison de l'incendie qui rampait dans ...
Le feu est éteint aux Roches-de-Moron

Il a fallu six jours et les grands moyens pour avoir raison de l'incendie qui rampait dans le sol forestier depuis mercredi dernier. Une surveillance de la zone reste en place.

Le feu se propageait sous terre et embrasait ici ou là la foret en surface (photo : SIS). Le feu se propageait sous terre et embrasait ici ou là la foret en surface (photo : SIS).

L’incendie de forêt est éteint aux Roches-de-Moron, communique mardi le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises. Il a fallu six jours et les grands moyens pour avoir raison du feu qui se propageait dans le sol et ponctuellement en surface. « Les opérations d'extinction se sont terminées lundi en fin de journée. » Les forestiers du Service de la faune, des forêts et de la nature continueront à surveiller régulièrement le secteur touché, qui s'étend sur trois hectares dans une zone escarpée. /vco 


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