Le feu est éteint aux Roches-de-Moron

L’incendie de forêt est éteint aux Roches-de-Moron, communique mardi le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises. Il a fallu six jours et les grands moyens pour avoir raison du feu qui se propageait dans le sol et ponctuellement en surface. « Les opérations d'extinction se sont terminées lundi en fin de journée. » Les forestiers du Service de la faune, des forêts et de la nature continueront à surveiller régulièrement le secteur touché, qui s'étend sur trois hectares dans une zone escarpée. /vco