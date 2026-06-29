Une petite armée de pompiers s’active toujours aux Roches-de-Moron

C’est une petite armée de pompiers qui est stationnée au restaurant des Roches-de-Moron depuis mercredi dernier. Un incendie de forêt a causé des dommages dans une zone de trois hectares à proximité du sentier du Pillichody. Le feu a repris ici et là jeudi et le jour suivant, les pompiers mobilisés dans le terrain ont constaté que le feu couvait toujours dans le sol, de la fumée s’en échappant, embrasant souches ainsi que feuilles et branches mortes. « Quand le sol profond est sec, la chaleur va pénétrer dans le sol, se répandre, jusqu’à trouver par exemple une racine d’une souche sèche. La chaleur suit la racine, ça charbonne et enflamme ce qu’on trouve en surface, litière forestière, petits billions de bois, branches », explique Marc Ballmer-Mees, ingénieur forestier cantonal au Service de la faune, des forêts et de la nature.