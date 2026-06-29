Une petite armée de pompiers s’active toujours aux Roches-de-Moron

Pompiers, ingénieurs, pilotes d’hélicoptère : depuis l’incendie de forêt de mercredi dernier, le SIS des Montagnes neuchâteloises et ses partenaires ont eu du travail plein les bras. Les quelques gouttes tombées depuis dimanche ne suffisent pas à normaliser la situation.
C’est une petite armée de pompiers qui est stationnée au restaurant des Roches-de-Moron depuis mercredi dernier. Un incendie de forêt a causé des dommages dans une zone de trois hectares à proximité du sentier du Pillichody. Le feu a repris ici et là jeudi et le jour suivant, les pompiers mobilisés dans le terrain ont constaté que le feu couvait toujours dans le sol, de la fumée s’en échappant, embrasant souches ainsi que feuilles et branches mortes. « Quand le sol profond est sec, la chaleur va pénétrer dans le sol, se répandre, jusqu’à trouver par exemple une racine d’une souche sèche. La chaleur suit la racine, ça charbonne et enflamme ce qu’on trouve en surface, litière forestière, petits billions de bois, branches », explique Marc Ballmer-Mees, ingénieur forestier cantonal au Service de la faune, des forêts et de la nature.
Marc Ballmer-Mees : « Il y a cette source de chaleur qui rampe dans le sol. »
Le SIS des Montagnes neuchâteloises a reçu du renfort des pompiers de tout le canton ainsi que des ingénieurs et forestiers du Service de la faune, des forêts et de la nature. Il a fallu aussi employer des hélicoptères pour acheminer de l’eau et du personnel dans la zone touchée, qui est très escarpée. « Il faut savoir qu’on ne peut rien amener par voie terrestre. On amène des hommes et du matériel avec du petit débit d’eau, et des moyens lourds. L’hélicoptère peut déverser directement jusqu’à 800 litres d’eau sur le sol », décrit Grégory Duc, le commandant du SIS des Montagnes neuchâteloises.
Grégory Duc : « Un Super Puma équipé d'une caméra thermique a été engagé en collaboration avec l'armée. »
45 personnes ont été mobilisées durant les deux premiers jours. Ces professionnels sont encore 15 à 20 dans le terrain et une trentaine en tout, certains assurant la logistique. Les quelques gouttes de pluie tombées depuis dimanche – « 7 millimètres selon les spécialistes – ne suffisent pas à écarter tout risque d’incendie. Les pompiers et ingénieurs effectuent des travaux « d’extinction et de contrôle ». Les orages annoncés ces prochains jours devraient détendre la situation. Une fois la zone sécurisée, une surveillance sera mise en place et confiée aux ingénieurs et forestiers de l’Etat. /vco