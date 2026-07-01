Les entrepreneurs neuchâtelois pour le salaire minimum

La Fédération suisse des entrepreneurs, section neuchâteloise, est en faveur du référendum ...
Les entrepreneurs neuchâtelois pour le salaire minimum

La Fédération suisse des entrepreneurs, section neuchâteloise, est en faveur du référendum contre la révision de Loi qui fait primer les CCT sur les salaires minimums cantonaux.

Neuchâtel fait partie des cantons romands pionniers du salaire minimum. (Photo : archives). Neuchâtel fait partie des cantons romands pionniers du salaire minimum. (Photo : archives).

Le référendum sur les salaires planchers obtient un soutien inattendu. La Fédération suisse des entrepreneurs, section neuchâteloise (FSE-NE) est en faveur de cette démarche. Elle l’affirme mercredi matin dans un communiqué.

Le Grand Conseil neuchâtelois a choisi mardi de lancer un référendum cantonal contre la révision de la Loi fédérale qui permet de faire primer les conventions collectives de travail sur les salaires minimums mis en place au niveau cantonal.

Dans sa prise de position, la FSE-NE se dit « indignée » par la décision du Parlement fédéral. Comme la majorité du Grand Conseil, la Fédération juge que celle-ci va à l’encontre du fédéralisme et de la volonté populaire, puisque les citoyennes et citoyens neuchâtelois ont voté en faveur de l’introduction d’un salaire minimum en 2011. Par ailleurs, le communiqué de l’institution argumente que « l’application du salaire minimum introduit dans le canton de Neuchâtel ne pose aujourd’hui aucun problème significatif, tout en garantissant que les salarié-e-s concerné-e-s n’émarge à l’aide sociale. » /comm-jhi


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Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

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