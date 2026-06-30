Un référendum cantonal pour défendre le salaire minimum

Le Canton de Neuchâtel veut se faire entendre pour défendre son salaire minimum. Le Grand conseil a accepté ce mardi, par 52 voix contre 41 et 5 abstentions, la proposition de son bureau : un projet de décret pour lancer un référendum cantonal contre la décision des Chambres fédérales qui ont adopté le 19 juin une modification de loi. Le Parlement fédéral a décidé de faire primer certaines conventions collectives de travail sur les salaires minimums cantonaux, tout en prévoyant des exceptions.





Deux camps, deux visions

Le sujet a largement fait discuter mardi sur les bancs du Grand Conseil. À droite, les groupes UDC et PLR-Le Centre ont vainement demandé à l’assemblée de rejeter ce décret. Roxanne Barbezat, députée UDC, a notamment souligné que la modification de loi des Chambres fédérales permettait tout de même le maintien du dispositif neuchâtelois existant. Elle a également rappelé qu’un comité composé de syndicats et de partis politiques avait justement lancé ce mardi sa campagne contre « l'attaque » des salaires minimaux cantonaux votée par le Parlement.

Pour la gauche et le parti vert’libéral en revanche, cette modification « va à l’encontre de plusieurs principes de l’ordre juridique suisse ». Pour Céline Dupraz, députée POP, il était important de défendre la voix des Neuchâtelois qui avaient accepté d’instaurer un salaire minimum en votation populaire en 2011, avant d’obtenir la garantie de l’Assemblée fédérale en 2013, puis d’être confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral en 2017, à la suite d’un recours.

100 jours et huit cantons

Pour que ce référendum aboutisse, il faut qu’un total de huit cantons s’unissent pour demander une votation populaire. Ils ont 100 jours à compter de la promulgation officielle de la loi au niveau fédéral pour y arriver. /gjo