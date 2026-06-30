État de Neuchâtel : des comptes 2025 validés, mais source d’inquiétudes

Des comptes validés, non sans certaines inquiétudes. Le Grand Conseil neuchâtelois a donné son aval mardi, par 87 oui et 11 abstentions, à l’exercice 2025 qui affiche un bénéfice de 57,6 millions de francs. La plupart des élus ont toutefois relevé que cette situation était avant tout liée à des recettes extraordinaires, alors que les charges, elles, augmentent durablement.

Des charges qui s’accumulent face à des recettes plus volatiles

C’est de cette manière que le groupe vert’libéral, par la voix de Maxime Auchlin, a dépeint la situation. « Il ne faut pas crier victoire trop vite, car les nuages s’accumulent », a déclaré le député à la tribune. Maxime Auchlin a évoqué « des dépenses de fonctionnement excessives. » Le groupe UDC s’est montré plus critique encore et s’est abstenu lors du vote. Son représentant Damien Schär a déploré l’augmentation des effectifs de l’État et de la dette. À ses yeux, les collaborateurs doivent se montrer plus polyvalents pour limiter les engagements. « Une remise en question des prestations s’impose », a-t-il aussi déclaré. Selon le groupe, ce résultat positif est porté par des revenus inattendus sur lesquels le canton ne peut pas se reposer pour l’avenir.