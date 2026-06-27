Les riverains des Jeunes-Rives en fête

Cette cérémonie est venue clore une matinée festive organisée pour marquer la fin des travaux du secteur 1 du réaménagement des Jeunes-Rives. Les riverains étaient invités à découvrir les lieux avec les explications de plusieurs représentants de la Commune de Neuchâtel et de l’architecte à l’origine du projet.

Une centaine de personnes a répondu à l’invitation. Des gens ravis de se réapproprier ce qu’ils nomment affectueusement leur jardin.