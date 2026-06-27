Les riverains des Jeunes-Rives en fête

La promenade Marthe Robert a été baptisée samedi matin à Neuchâtel. Elle rend hommage à la première femme qui a traversé le lac de Neuchâtel à la nage. Le cheminement longe les Jeunes-Rives. Les riverains ont fêté dans le même temps l’achèvement de la première phase des travaux de réaménagement.
Marthe Robert a désormais son nom sur une plaque à Neuchâtel. Elle a été la première femme à traverser le lac de Neuchâtel à la nage en 1904. Elle avait alors 16 ans. Par la suite, elle s’est illustrée dans plusieurs compétitions internationales. Ce samedi, sous un soleil de plomb, la promenade Marthe Robert a été inaugurée sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. Un chemin au bord du lac qui relie les nouveaux bâtiments en bois du site : la batellerie, le restaurant, le pavillon et le café-bain. La cérémonie s’est déroulée en présence des descendants de Marthe Robert. Philippe Robert se souvient que son illustre grand-tante, à défaut de lui apprendre à nager, a corrigé ses gestes pour lui permettre d’avancer plus vite dans l’eau.
Philippe Robert : « On est vraiment des amoureux de cet élément qu’est l’eau et notamment le lac de Neuchâtel. »
Cette cérémonie est venue clore une matinée festive organisée pour marquer la fin des travaux du secteur 1 du réaménagement des Jeunes-Rives. Les riverains étaient invités à découvrir les lieux avec les explications de plusieurs représentants de la Commune de Neuchâtel et de l’architecte à l’origine du projet.
Une centaine de personnes a répondu à l’invitation. Des gens ravis de se réapproprier ce qu’ils nomment affectueusement leur jardin.
Riverains des Jeunes-Rives : « C’est extraordinaire la réflexion qu’il y a eu là derrière. »
Durant la cérémonie, Violaine Blétry-de Montmollin, la cheffe du Dicastère du développement territorial, a rappelé que la plage a été distinguée récemment par l’association Patrimoine suisse, comme l’un des 50 plus beaux lieux de baignade en Suisse.
L’architecte Antonio Gallina était présent à la cérémonie. Il a rappelé que plus de 16 ans se sont écoulés depuis que son bureau Frundgallina a remporté le concours pour le réaménagement des Jeunes-Rives. « Une chance et un malheur », a-t-il déclaré devant le public.
Antonio Gallina : « C’est un projet qui est très particulier et sensible parce qu’il touche à un lieu extrêmement emblématique de notre ville. »
Si les travaux du secteur 1 en bordure de lac sont bouclés, il reste ceux du secteur 2, à l’arrière. Le chantier a démarré en début d’année et se poursuivra jusqu’à la fin de l’édition 2027 de Festi’Neuch. En plus des travaux paysagers et du terrain de jeu sur sable, ce nouvel espace fera naître une scène polyvalente en libre accès pour le sport et la culture. /cwi