La 9e édition d’Art Môtiers réunit 33 artistes suisses

L’exposition en plein air Art Môtiers s’ouvre samedi, pour trois mois. Au total, 64 postes présentant des œuvres créées par 33 artistes et collectifs suisses. Une seule contrainte : l’installation doit résonner avec son environnement.
Des bulles sortant d’une petite maisonnette, des boîtes à musique diffusant un texte, un grillage réagissant quand on le touche, les différentes œuvres de la 9e édition d’Art Môtiers invitent à s’arrêter, se questionner et jouer même avec son environnement. Au total, 33 artistes suisses ont eu carte blanche pour leurs créations, si ce n’est de résonner avec la nature et la tradition qui les entourent.Un nouveau comité est aux commandes, après l’historique couple Delachaux. En 1985, Marie et Pierre-André Delachaux fondait Môtiers Art en plein air, une exposition monumentale au cœur du village vallonnier et de ses environs. A un rythme de quatre à huit ans, les Delachaux auront organisé huit éditions. Samedi s’ouvrira la 9e, cinq ans après la dernière, portée par 16 personnes, dont le président du comité Emil Margot.
Emil Margot : « Les œuvres doivent être faites pour résonner avec la région, le lieu, ses couleurs, ses odeurs, ses personnalités et ses mythes. »
« On n’a pas l’expérience qu’avait l’équipe précédente, depuis 1985 », témoigne Emil Margot. Toutefois, le comité a déjà décidé d’innover pour sa première exposition. Deux parcours sont proposés aux visiteurs : un petit, accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, et un grand qui se prolonge sur les hauteurs boisées. De plus, les trois mois d’exposition seront également agrémentés d’un programme de plus de 90 événements, pour faire de Môtiers une petite capitale culturelle le temps d’un été.
« Il y a une participation active des habitants »
L’installation n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille. Le week-end dernier, une œuvre a été dérobée durant le week-end d’Absinthe en fête. Des déprédations, heureusement rares, selon Emil Margot, mais qui sont le lot d’une exposition en plein air.
« Ce sont les aléas du plein air. C’est une exposition qui vit avec son environnement. »
La 9e édition d’Art Môtiers s’ouvre ce samedi. Pour le grand parcours, les organisateurs tablent sur une promenade de 3 à 4 heures, menant, notamment, jusqu’à la cascade de Môtiers. Le petit, lui, prend environ 2 heures et se veut accessible à tous. Entre 25'000 et 30'000 visiteurs sont attendus pour la durée de l’exposition. /bla