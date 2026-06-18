La 9e édition d’Art Môtiers réunit 33 artistes suisses

Des bulles sortant d’une petite maisonnette, des boîtes à musique diffusant un texte, un grillage réagissant quand on le touche, les différentes œuvres de la 9e édition d’Art Môtiers invitent à s’arrêter, se questionner et jouer même avec son environnement. Au total, 33 artistes suisses ont eu carte blanche pour leurs créations, si ce n’est de résonner avec la nature et la tradition qui les entourent.

Un nouveau comité est aux commandes, après l’historique couple Delachaux. En 1985, Marie et Pierre-André Delachaux fondait Môtiers Art en plein air, une exposition monumentale au cœur du village vallonnier et de ses environs. A un rythme de quatre à huit ans, les Delachaux auront organisé huit éditions. Samedi s’ouvrira la 9, cinq ans après la dernière, portée par 16 personnes, dont le président du comité Emil Margot.