Collège des Sablons : une partie de la façade en chantier s’effondre

Un pan de la façade nord du collège des Sablons à Neuchâtel s’est effondré. L’événement s’est produit samedi aux alentours de 13h, selon un communiqué de la Ville de Neuchâtel. Le bâtiment est en travaux depuis la fin de l’année passée en vue de sa transformation en auberge de jeunesse. Personne n’a été blessé. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité de la zone. Les passants sont priés de ne pas approcher du chantier, qui fait désormais l’objet d’une surveillance. Pour l’heure, les circonstances de cet effondrement ne sont pas encore connues. /comm-sbm