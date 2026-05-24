Un pan de la façade nord du collège des Sablons à Neuchâtel s’est effondré. L’événement s’est produit samedi aux alentours de 13h, selon un communiqué de la Ville de Neuchâtel. Le bâtiment est en travaux depuis la fin de l’année passée en vue de sa transformation en auberge de jeunesse. Personne n’a été blessé. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité de la zone. Les passants sont priés de ne pas approcher du chantier, qui fait désormais l’objet d’une surveillance. Pour l’heure, les circonstances de cet effondrement ne sont pas encore connues. /comm-sbm
Collège des Sablons : une partie de la façade en chantier s’effondre
L’événement, survenu samedi vers 13h, n'a fait aucun blessé. La zone est désormais sous surveillance ...
RTN
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